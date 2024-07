Zverev-Guardiola, siparietto a Wimbledon: "Quando ti stufi del calcio..."

Alexander Zverev ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in scena sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il tedesco, numero 4 del mondo e del seeding, ha sconfitto al terzo turno uno dei beniamini locali, ovvero il britannico Cameron Norrie, 42 del ranking internazionale, col punteggio di 6-4, 6-4, 7-6. Quasi interminabile il tie break del terzo set, vinto da Zverev al sesto match-point, dopo aver annullato a Norrie cinque set ball. Agli ottavi il tedesco attende il vincente del match Fritz-Tabilo.