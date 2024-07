Sinner vola ai quarti di Wimbledon: Shelton ko in tre set, sfiderà Medvedev

LONDRA (Inghilterra) - Jannik Sinner implacabile. Il tennista azzurro accede ai quarti di finale di Wimbledon (terzo anno consecutivo) grazie al netto successo contro Ben Shelton (numero 14 al mondo) agli ottavi di finale. Sul campo numero 1 dell'All England Club il numero 1 al mondo si è imposto con il punteggio di 6-2 , 6-4 , 7-6(9) dopo 2 ore e 8 minuti. Dopo quello con Kecmanovic un altro match spedito per l'altoatesino come testimoniano i numeri: nei primi 2 set ha appena concesso 8 punti nei suoi turni di battuta, 0 palle break e mai ai vantaggi. Nel terzo set Shelton approfitta dell'unico passaggio a vuoto dell'avversario che, però, si riprende subito e portare la frazione al tie-break vincendolo di forza.

Terzo set: Sinner 7-6(9)

Tie-Break 11-9 Sinner: GAME SET MATCH! Sinner si porta sul 5-2 ma non concrettizza con l'americano che piazza 4 punti consecutivi servendo per il set sul 6-5. Shelton però tira il dritto anomalo in corridoio e si torna on-serve. Shelton serve sotto 10-9

Sinner si porta sul 5-2 ma non concrettizza con l'americano che piazza 4 punti consecutivi servendo per il set sul 6-5. Shelton però tira il dritto anomalo in corridoio e si torna on-serve. Shelton serve sotto 10-9 6-6 : Nuovo momento delicato per Sinner sotto 30-40 sul suo turno di battuta, Shelton cerca la risposta vincenta ma va in rete per andare ai vantaggi dove Jannik con ace e prima vincente porta il set al tie-break.

: Nuovo momento delicato per Sinner sotto 30-40 sul suo turno di battuta, Shelton cerca la risposta vincenta ma va in rete per andare ai vantaggi dove Jannik con ace e prima vincente porta il set al tie-break. 6-5 Shelton: L'americano si assicura il tie-break vincendo il game a 0.

L'americano si assicura il tie-break vincendo il game a 0. 5-5: Sinner non si scompone sul 30-30 e teiene il servizio con un colpo pazzesco per chiudere il game

Sinner non si scompone sul 30-30 e teiene il servizio con un colpo pazzesco per chiudere il game 5-4 Shelton: Gran game vinto prevalentemente con gli scambi da fondo per l'americano.

Gran game vinto prevalentemente con gli scambi da fondo per l'americano. 4-4: Sinner conferma il contro-break e la partita torna on-serve

Sinner conferma il contro-break e la partita torna on-serve 4-3 Shelton: BREAK! Americano troppo esuberante si trova subito sullo 0-40 e a 15 Jannik si riprende il break"

Americano troppo esuberante si trova subito sullo 0-40 e a 15 Jannik si riprende il break" 4-2 Shelton: Buon turno a 15 per Sinner

Buon turno a 15 per Sinner 4-1 Shelton: Con un ace a 224 kmh Ben si porta 40-15 e poi chiude con una prima da 215 kmh!

Con un ace a 224 kmh Ben si porta 40-15 e poi chiude con una prima da 215 kmh! 3-1 Shelton: Sinner si iscrive al 3° set tenendo il servizio a 15.

Sinner si iscrive al 3° set tenendo il servizio a 15. 3-0 Shelton: Gasato dal break Shelton tiene il servizio a 15

Gasato dal break Shelton tiene il servizio a 15 2-0 Shelton: BREAK! Turno teso per Jannik che per la prima volta offre palla break sul 30-40! Lungo scambio perso ancora per un errore di dritto e break per l'americano

Turno teso per Jannik che per la prima volta offre palla break sul 30-40! Lungo scambio perso ancora per un errore di dritto e break per l'americano 1-0 Shelton: l'americano comincia avanti il set con due ottimi punti sul 30-30

Secondo Set: Sinner 6-4

6-4 Sinner: GAME 2ND SET! Ancora a 30 (avanti 40-15) Jannik difende il servizio e vola 2-0

Ancora a 30 (avanti 40-15) Jannik difende il servizio e vola 2-0 5-4 Sinner: Shelton piazza 4 punti consecutivi con il servizio, rimonta dallo 0-30 e vince il game

Shelton piazza 4 punti consecutivi con il servizio, rimonta dallo 0-30 e vince il game 5-3 Sinner: Jannik si porta 40-0, Shelton prova ad impesierirlo (40-30) ma poi con la prima chiude il game

Jannik si porta 40-0, Shelton prova ad impesierirlo (40-30) ma poi con la prima chiude il game 4-3 Sinner: A 0 anceh Shelton

A 0 anceh Shelton 4-2 Sinner: A 0!

A 0! 3-2 Sinner: Shelton trova continuità al servizio

Shelton trova continuità al servizio 3-1 Sinner: Ancora a 15

Ancora a 15 2-1 Sinner: Shelton interrompe la striscia negativa "entrando" nel 2° set

Shelton interrompe la striscia negativa "entrando" nel 2° set 2-0 Sinner : Salgono a 6 i game vinti consecutivi da un perfetto Sinner che conferma il break

: Salgono a 6 i game vinti consecutivi da un perfetto Sinner che conferma il break 1-0 Sinner: BREAK! Rottura prolungata dell'americano che a 15 perde il servizio

Primo set: Sinner 6-2

6-2 Sinner: GAME 1ST SET! Jannik perfetto

Jannik perfetto 5-2 Sinner: BREAK! Shelton nel pallone e Jannik si prende il 2° break

Shelton nel pallone e Jannik si prende il 2° break 4 -2 Sinner: implacabile Jannik che ancora a 15 tiene la battuta e conferma il break!

implacabile Jannik che ancora a 15 tiene la battuta e conferma il break! 3-2 Sinner : BREAK! Sinner si porta sul 0-30 ma Shelton reagisce e si va ai vantaggi dove Sinner piazza 2 pazzesche risposte con 2 conseguenti errori di Shelton

: Sinner si porta sul 0-30 ma Shelton reagisce e si va ai vantaggi dove Sinner piazza 2 pazzesche risposte con 2 conseguenti errori di Shelton 2-2 : Sempre senza problemi Jannik

: Sempre senza problemi Jannik 2-1 Shelton : Il falco salva l'americano sul 30-40 (rovescio fuori) e poi riesce a tenere il servizio.

: Il falco salva l'americano sul 30-40 (rovescio fuori) e poi riesce a tenere il servizio. 1-1: Buon inizio anche per Janniuk tenendo il servizio a 0.

Buon inizio anche per Janniuk tenendo il servizio a 0. 1-0 Shelton: L'americano inizia al servizio e lo tiene a 15 con 2 ace consecutivi.

Sinner-Shelton: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner ed Shelton, valida per gli ottavi di finale di Wimbledon, è il secondo match in programma sul Campo 1 dell'All England Club domenica 7 luglio con inizio non prima delle 14:00 ora italiana. Sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) oltre alla piattaforma Now e l'app SkyGo.

Sinner-Shelton, i precedenti

Sinner e Shelton si sono affrontati 3 volte in carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 2-1 in favore dell'italiano. L'ultima sfida tra i due è stata vinta da Jannik al Masters 1000 di Indian Wells nell'edizione di quest'anno con l'atoatesino vincente in due set, quello di domenica sarà il primo confronto su erba tra i due.