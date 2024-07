Incredibile Paolini, a un passo dal ko la Keys si ritira: Jasmine ai quarti

Continua il momento d'oro di Jasmine Paolini , che approda per la prima volta ai quarti di Wimbledon . La 28enne di Bagni di Lucca, mai oltre il primo turno sull'erba londinese e finalista all'ultimo Roland Garros , approfitta del ritiro di Madison Keys , numero 12 del seeding e lo scorso anno ai quarti, sul 6-3, 6-7(6), 5-5 a favore dell'azzurra dopo due ore e 23 minuti di gioco. Sulla strada di Jasmine ora un'altra statunitense: la vincente del derby a stelle e strisce fra Coco Gauff ed Emma Navarro .

Ora una tra Gauff e Navarro

La Paolini, settima testa di serie, nel secondo parziale era stata brava a rimontare da 1-5 annullando due set-point prima di cedere al tie-break (8-6), dove l'americana era riusciuta a pareggiare i conti al secondo tentativo. Un contraccolpo che non abbatte la numero uno azzurra, che nel terzo e decisivo set si ritrova sotto di due break ma li recupera, complice anche l'infortunio della rivale. La Keys infatti, andata a servire per il match sul 5-2, sull'ultimo scambio si fa male e deve ricorrere al medical time-out per un problema alla coscia sinistra che di fatto la condiziona nella fase decisiva del match, fino al ritiro fra le lacrime.