Sinner, punto senza senso a Wimbledon: Shelton resta senza parole

Gesto atletico non indifferente da parte di Sinner che nel terzo set, sul punteggio di 5-5, beffa Shelton con un colpo da maestro. Dopo aver praticamente dominato i primi due set chiusi col punteggio di 6-2 e 6-4, l'altoatesino ha sofferto nel terzo set, portato al tie-break dallo statunitense, e chiuso a favore dell'azzurro sul 11-9. Sul 4-5 e 40-30, Sinner ha beffato Shelton colpendo la pallina da sotto le gambe, lasciando di stucco il numero 14 del ranking mondiale. Il numero 1 del ranking mondiale ora se la vedrà ai quarti contro Medvedev ( vittoria agli ottavi dopo il ritiro per infortunio di Dimitrov ).

Le parole di Sinner sul super colpo contro Shelton

Subito dopo la vittoria Sinner ha commentato così il punto vinto con il tweener: "Il punto vinto con il colpo in mezzo alle gambe? Sono stato fortunato. Qualche volta... non so cosa dire sinceramente (ride). Noi giocatori proviamo sempre a rendere i match interessanti e divertenti per il pubblico, ma anche noi in campo dobbiamo ricordarci sempre di sorridere".