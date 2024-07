Medvedev pronto alla sfida con Sinner: "Cercherò di sorprenderlo. Mi aspetto..."

Daniil Medvedev affronterà Jannik Sinner nei quarti di finale di Wimbledon. Il numero 5 del ranking ha passato il turno per il ritiro per infortunio, dopo neanche un set, del suo avversario, il bulgaro Grigor Dimitrov, quando si era sul punteggio di 5-3 per il russo. "Preferisco vincere con il ritiro dell'avversario o in cinque set? È difficile dirlo. Beh, prima di tutto preferisco che nessuno si infortuni, questo è certo. Né io, né il mio avversario, né nessuno. Se avessi vinto 7-6 al quinto set, non sono sicuro che sarebbe stato positivo per la prossima partita. Probabilmente ora sarò pronto per il prossimo incontro" ha detto Medvedev in conferenza stampa in vista della partita contro l'azzurro.