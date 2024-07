Sinner, la reazione in tribuna dopo il ritiro di Anna Kalinskaya: cosa ha fatto

Anna Kalinskaya si ferma agli ottavi di finale di Wimbledon . La russa si è ritirata contro la kazaka Elena Rybakina , numero 4 del mondo, quando era sotto 6-3, 3-0. La Kalinskaya, compagna di Jannick Sinner , ha accusato un problema al polso nel primo set e ha chiesto un medical time-out sul 4-3. La tennista russa è tornata in campo nonostante l'infortunio, ma nel secondo set ha dovuto gettare la spugna sul punteggio di 3-0 per la Rybakina.

La reazione di Sinner

Presente in tribuna per assistere alla prestazione della sua compagna, Sinner, dopo il forfait di Anna è stato pizzicato dalle telecamere. È rimasto di sasso ad assistere la Kalinskaya costretta al ritiro per un problema al polso. Il campione azzurro è rimasto con lo sguardo fisso, visibilmente preoccupato per le condizioni di salute della tennista russa.