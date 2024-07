Djokovic furioso con il pubblico: "Non lo accetto, conosco i trucchetti. Portate rispetto"

LONDRA (Inghilterra) - Novak Djokovic torna ai quarti di finale di Wimbledon dopo l'ottima prestazione contro Holger Rune. Il serbo sfiderà l'australiano Alex De Minaur ma prima di lasciare il campo centrale dell'All England Club ha voluto togliersi un sassolino della scarpa verso il pubblico che durante la partita lo ha preso di mira con qualche "buuu" di troppo. Nell'intervista post-partita l'ex numero 1 al mondo ha dichiarato: "A tutti quelli che hanno mancato di rispetto a me dico "Gooooood night", "Buuuuonanotte" (emulando il suono dei buuu) - ha aggiunto. "Spero che quei tifosi facessero quel verso per enfatizzare la U di Rune e non per mancarti di rispetto" - la replica dell'intervistatore che ha provato a calmare la situazione ma Djokovic è rimasto della sua idea." Non lo accetto, no no. So che lo facevano per Rune, ma era anche una scusa per fischiarmi. Ascoltami, sono nel tour da più di 20 anni, fidati, conosco tutti i trucchetti. Ma va bene, mi concentro sui tifosi che hanno pagato il biglietto e che sono in grado di rispettare i giocatori. Ho giocato in ambienti molto più ostili, voi non potete scalfirmi".