Sinner-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Italia protagonista a Wimbledon. Se nel tabellone femminile Jasmine Paolini ha già conquistato i quarti di finale, in quello maschile ci sono Musetti che si gioca il pass contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard e Jannik Sinner che va a caccia della semifinale contro il russo Daniil Medvedev. Un nome che non può che far tornare la mente a gennaio, quando l'altoatesino lo sconfisse in rimonta, sotto di due set, a Melbourne conquistando l'Australian Open e diventando il secondo italiano di sempre a trionfare in uno Slam dopo Adriano Panatta al Roland Garros 1976. Fermatosi in semifinale sulla terra rossa di Parigi, ko contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, il numero uno al mondo sogna il trionfo anche sull'erba dell'All England Club. Lo scorso anno si fermò alle porte della finale, sconfitto da Novak Djokovic, stavolta vuole arrivare almeno a giocarsi il titolo domenica 14 luglio. Dopo aver superato in quattro set il tedesco Hanfmann e Berrettini nel derby italiano, il 22enne di San Candido ha estromesso dal torneo il serbo Kecmanovic e l'americano Shelton con un netto 3-0. Medvedev, invece, al debutto ha battuto lo statunitense Kovacevic, al secondo turno il francese Muller e al terzo il tedesco Struff, approdando poi ai quarti senza nemmeno giocare grazie al ritiro del bulgato Dimitrov.