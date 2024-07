Sinner si sente male, resiste ma crolla: Wimbledon continua per Medvedev

LONDRA (Inghilterra) - Jannik Sinner esce sconfitto dopo gran battaglia al 5° set contro Daniil Medvedev con il russo che per la seconda volta in carriera (e consecutiva) torna alle semifinali di Wimbledon. Sul campo centra dell'All England Club il tennista numero 1 al mondo ha perso con il punteggio di 6-7(7), 6-4, 7-6(4), 2-6, 6-3 dopo una maratona di 4 ore in una partita che ha vissuto più partite al suo interno. Un primo set vinto da Jannik con Medvedev reo di 8 doppi falli di cui 2 nel tie-break, poi il giramento di testa che ha ribaltato la partita in favore del russo che, però, si è fatto recuperare il break di vantaggio nel 3° set per poi vincerlo al tie-break ma con un Sinner in ripresa come testimoniato dal netto 6-2 per andare al 5° set. Ultima frazione thriller che vive il suo momento decisivo al 4° game quando l'azzurro perde il servizio con il russo che conferma il break (4-1) dopo un game durissimo (5 volte parità).

A differenza della finale dell'Australian Open il russo ha retto bene fisicamente e da fondo a differenza di Jannik che, causa anche una condizione fisica non ottimale, ha commesso troppi errori inusuali specie negli scambi lunghi. Il russo è stato anche più cinico di Sinner nel sfruttare le occasioni.