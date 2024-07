Malore Sinner, paura a Wimbledon: "mi gira tutto", misurato l'ossigeno

Le condizioni di Sinner

"Mi gira tutto", ha affermato Sinner, visibilmente provato dall'improvviso malore. I medici hanno pertanto misurato l'ossigeno nel sangue del fuoriclasse azzurro, mentre il coach Simone Vagnozzi è sceso sull'erba del centrale per sincerarsi delle sue condizioni. Dopo undici minuti di interruzione, poi, con Medvedev intento ad eseguire una serie di esercizi per mantenersi 'caldo', Jannik ha ripreso il proprio posto in campo, accompagnato dagli applausi scroscianti del pubblico.

