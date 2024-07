"Ho visto che non si muoveva bene": Medvedev e il retroscena su Sinner

LONDRA (Inghilterra) - Daniil Medvedev torna per il secondo anno consecutivo in semifinale a Wimbledon dopo aver battuto Jannik Sinner in un match maratona. Il russo ha commentato così la sua vittoria nel post-partita: "Se vuoi battere Jannik la partita deve essere per forza dura. Lui ha avuto dei problemi fra la fine del secondo e l'inizio del terzo set ma poi è tornato a giocare bene. Io sono molto contento della mia vittoria e del mio tennis di oggi". Il malore che ha colpito Jannik tra il 2° e 3° set è stato tra i momenti chiave della sfida, momento che Medvedev ha saputo cogliere: "È davvero difficile, perché mi sono reso conto che non si muoveva. Ma è una situazione insidiosa, ho cercato di farlo giocare per farlo soffrire ma sapevo che ad un certo punto avrebbe provato ad andare a tutto. Sono contento di aver vinto quel terzo set, mi sarebbe piaciuto che non si fosse creata una situazione del genere ma tutto è bene quel che finisce bene".