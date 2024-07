Alcaraz scivola, poi schianta Paul: c'è solo Medvedev tra lui e la finale di Wimbledon

LONDRA (Inghilterra) - Carlos Alcaraz non sbaglia il suo match di quarti di finale e, come nella passata edizione, sfiderà Daniil Medvedev per giocarsi un posto in finale a Wimbledon. Il campione in carica ha rimontato un set di svantaggio nel successo contro Tommy Paul (numero 12 al mondo) con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2, 6-2 dopo 3 ore e 10 minuti. Dopo un avvio pazzesco dell'americano lo spagnolo, perso il 1° set e sotto 2-0 nel 2° set, cambia marcia e ribalta la partita mostrando tutto il repertorio del suo tennis con Paul che alza bandiera bianca. Mercoledì si completerà il tabellone delle semifinali con Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz (2° match sul campo 1 a partire dalle 14) e Novak Djokovic contro Alex De Minaur (2° match sul campo centrale a partire dalle 14:30).