Paolini irreale a Wimbledon: è semifinale, Navarro travolta in meno di un'ora!

LONDRA (Inghilterra) - Non si ferma la corsa di Jasmine Paolini a Wimbledon! La tennista italiana stacca il pass per le semifinali di Wimbledon (prima italiana nella storia) dopo il bel successo ai quarti contro Emma Navarro (numero 17 al mondo che aveva sempre battuto Jasmine), sul campo centrale il punteggio recita 6-2, 6-1 in 57 minuti per la prossima numero 5 del mondo. Nel 1° set Navarro si porta 2-1 con break e servizio ma da quel momento è un assolo di Jasmine che piazza 5 game consecutivi per vincere il set (6-2) con ben 12 colpi vincenti. Nel 2° set ancora in un momento di difficoltà la Paolini ha indirizzato la frazione: palla break salvata sull'1-1 per vincere 5 game consecutivi e mandare i titoli di coda in un match dominato. Jasmine può già prepararsi alla sua prossima partita che la vedrà affrontare la croata numero 37 al mondo Donna Vekic contro la quale è 2-1 negli scontri diretti.