Paolini-Vekic: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Paolini-Vekic: diretta tv e streaming

La sfida tra Paolini e Vekic, valida per la semifinale di Wimbledon, è in programma giovedì 11 luglio alle ore 14 sul Centrale di Londra. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204), inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.