Musetti-Fritz: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Lorenzo Musetti ha raggiunto i quarti di finale del torneo di Wimbledon grazie alla vittoria sul francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 58 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 6-2 in poco più di due ore. Il tennsita azzurro ora deve affrontare Taylor Fritz per un posto in semifinale. Musetti, numero 25 del mondo e del tabellone, affronta lo statunitense, numero 12 del ranking Atp e 13esima forza del seeding, per la terza volta in carriera: l'americano conduce per 2-1. Fritz si è imposto proprio sull'erba di Wimbledon nel 2022 in tre set e poi, sempre due anni fa, sul cemento indoor alle Finals di Coppa Davis in due set. Quest'anno, infine, sulla terra di Montecarlo ha vinto l'azzurro con un duplice 6-4.