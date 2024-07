De Minaur, infortunio come Sinner: Djokovic vola in semifinale a Wimbledon

Novak Djokovic è in semifinale a Wimbledon. Il tennista serbo era atteso sull'erba del Centre Court per sfidare l'australiano Alex De Minaur nel match valido per i quarti del torneo londinese. Tuttavia, il n. 9 ATP non potrà prendere parte all'incontro a causa dell'infortunio rimediato nel corso della sfida contro il francese Arthur Fils, vinta poi con lo score finale di 6-2, 6-4, 4-6, 6-3. Questo le parole di De Minaur: "Sono devastato per il ritiro, devo lasciare il torneo per un infortunio all'anca. Ho una lacerazione alla cartilagine, se scendessi in campo peggiorerei la situazione".