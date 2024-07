Paolini leggendaria: rimonta da favola contro Vekic, è in finale a Wimbledon!

Jasmine Paolini è nella storia : l'azzurra vola in finale a Wimbledon dopo aver battuto Donna Vekic in tre set col punteggio di 2-6, 6-4, 7-6 (10-8). Ora la tennista toscana se la vedrà con Krejcikova che in tre set ha ribaltato Rybakina . Paolini conquista così la sua seconda finale Slam consecutiva, diventando la prima italiana nella storia a raggiungere la finale a Wimbledon nel tabellone femminile. Diventa anche la prima tennista italiana nella storia a disputare due finali in due Slam differenti, dopo il Roland Garros di quest'anno. Negli ultimi 25 anni, solo 4 giocatrici c'erano riuscite nella stessa stagione: Steffi Graf , Justine Henin , Venus Williams e Serena Williams .

Le parole della Paolini

"È stata davvero difficile oggi, lei ha giocato in maniera incredibile, tirava vincenti da tutte le parti, ho fatto un po' di fatica all'inizio ma mi ripetevo di dover lottare su ogni palla e di migliorare, perché stavo servendo davvero male (ride). Sono così felice, mi ricorderò per sempre di questa partita. Cercavo di pensare a quello da fare punto dopo punto, non c'è miglior posto in cui lottare su ogni palla, mi diverto davvero tanto a giocare di fronte a questo pubblico. È il miglior luogo in cui poter disputare una partita del genere. Grazie anche a tutti gli italiani che ci sono. Non è facile per i familiari guardare una partita del genere, sono così grata del fatto che siano qui, mi supportano da sempre, è così bello poterli avere qui, grazie". Sul fatto che è la prima tennista a fare finale al Roland Garros e a Wimbledon nella stessa stagione da Serena Williams nel 2016: "Devo ancora realizzare questa cosa. Provo a concentrarmi però solo su quello che devo fare in campo, amo giocare a tennis. Da piccola vedevo le finali di questo torneo, adesso provo a godermi il presente ma l'ultimo mese è stato davvero pazzesco". Sul fatto che sia stata la semifinale femminile di Wimbledon più lunga della storia: "Spero vi siate goduti il match, è stata una partita davvero tesa, adesso spero di recuperare al meglio perché abbiamo giocato circa 3 ore".

I complimenti di Binaghi

"Una sofferenza tra le peggiori degli ultimi 50 anni e ne abbiamo viste molte, di partite. Ma come si fa a non pensare in quei momenti che staresti per perdere la finale di Wimbledon dopo aver avuto due match point?". Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, dopo la vittoria di Jasmine Paolini su Donna Vekic, arrivata al tie break del terzo set nella semifinale dei Championships. "Grande Jasmine, la fortuna è ancora dalla nostra parte. Adesso tocca a Lorenzo Musetti, mi aspetto come oggi un grande match, ci sono tutte le condizioni. Lorenzo e Jasmine a questo punto non hanno niente da perdere, sono entrati nella storia. Sono certo che daranno tutto e faranno l'impossibile per farci sognare".

Paolini-Krejcikova la finale, Rybakina eliminata

Nell'altro lato del tabellone è la tennista ceca BarboraKrejicikova (n.32) a conquistare il pass che la metterà davanti a Jasmine Paolini nella finale di Wimbledon. Eliminata Elena Rybakina, n.4 del mondo e vincitrice dello Slam nel 2021, che è stata costretta ad arrendersi alla rimonta dell'avversaria. La kazaka si è portata avanti sull'1-0 per poi subire il rientro di Krejicikova che nel terzo e decisivo set vola nell'ultimo atto del terzo Slam della stagione. Termina 3-6, 6-3, 6-4 dopo oltre due ore di gioco.