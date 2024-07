Musetti-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Lorenzo Musetti è in semifinale a Wimbledon. È tutto vero. Il tennista azzurro si è aggiudicato il penultimo atto del torneo londinese - l'11º italiano nella storia del torneo - grazie al successo contro Taylor Fritz, superato sul campo 1 dell'All England Club dopo 3 ore e 25 minuti di gara terminata con lo score finale di 3-6, 7-6(5), 6-2, 3-6, 6-1. Un successo che tiene viva la speranza di ritrovare l'Italia in finale dopo la marcia di Matteo Berrettini nel 2021, quando l'11 luglio chiamò i tifosi Azzurri agli schermi per la sfida contro l'allora leader mondiale Nole Djokovic - speranza a cui quest'anno partecipa anche Jasmine Paolini attesa in semifinale contro Donna Vekic - . E le sorti degli Azzurri a Wimbledon passano ancora una volta dal duello contro il serbo, anche se nel mentre le cose sono cambiate. Djokovic non è più il n. 1 al mondo, ma a Londra ha pur sempre trionfato per 7 volte e quella del 2024 sarà la sua 49° finale di uno Slam. Musetti ha esordito contro Lestienne, superato agilmente in 3 set a 1. Si è poi aggiudicato il derby contro Darderi per poi farsi strada attraverso Comesana, Perricard e per ultimo lo statunitense n. 12 ATP. Djokovic, che a Wimbledon ha rischiato di non esserci a causa dell'infortunio al ginocchio, ha invece sconfitto Kopriva, Fearnley, Popyrin e Rune. Poi, il forfait di De Minaur gli ha aperto le porte della qualificazione diretta in semifinale.