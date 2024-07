Musetti ko, troppo Djokovic: niente finale a Wimbledon contro Alcaraz

LONDRA (Inghilterra) - Novak Djokovic infrange i sogni di finale di Lorenzo Musetti e domenica affronterà, come nella passata edizione, Carlos Alcaraz per giocarsi il titolo 2024 di Wimbledon. Il serbo 7 volte vincitore sull'erba dell'All England Club si è imposto con 6-4, 7-6(2), 6-4 dopo 2 ore e 50 minuti in un match dove l'aggressività da fondo e soprattutto in risposta sono stati i due elementi decisivi per Nole che nel 3° set ha anche sfoggiato il gioco a rete creando diversi problemi a Musetti. Nel 1° set Musetti è bravissimo a recuperare il break di svantaggio sotto 5-3 ma al 10° gioco il serbo, molto aggressivo, non solo si riprende il break ma vince anche il set. Il 2° set si decide al tie-break dopo che Nole ha recuperato il break di svantaggio ed è proprio il serbo che domina il tie.break. Nel 3° set è decisivo il break al primo game.

Djokovic e Alcaraz non si affrontano dalla pazzesca finale del Masters 1000 di Cincinnati, lo spagnolo è alla sua 4ª finale in carriera in un torneo dello Slam (3/3!) mentre per il serbo sarà la 37ª (10ª in Inghilterra) caccia dell'8° titolo a Wimbledon nonché 25° in carriera nei tornei dei Grandi Slam. Se Alcaraz dovesse bissare il titolo supererebbe Nole al 2° posto nel ranking Atp.