Wimbledon, raccattapalle 'militari e perfetti': i segreti dei 'ball boys' e quanto guadagnano

Nulla è lasciato al caso a Wimbledon . Nello storico torneo londinese ( che quest'anno con tutta probabilità non vedrà la principessa del Galles Kate Middleton ) tutto deve essere meticolosamente all'altezza, sia in campo che fuori. L' All England Club presta un'attenzione particolare alla scelta e alla formazione degli addetti ai lavori, in particolare ai raccattapalle , che aiutano i tennisti con il recupero delle palline e gestiscono gli asciugamani dei tennisti . Questi ragazzi ('ball boys') e ragazze ('ball girls'), selezionati attraverso un processo rigoroso e quasi militare , devono mantenere una grande concentrazione durante le due settimane del torneo. I raccattapalle dello Slam londinese sono in tutto 250 e hanno un'età media di circa 15 anni. Ogni anno la selezione viene effettuata su circa 1000 candidati.

Wimbledon, addestramento militare e guadagni dei raccattapalle

Per quanto riguarda i criteri di selezione: 170 vengono selezionati tra i 750 studenti del 9° e 10° anno di scuola. 80 provengono dalle stagioni precedenti e agiscono anche da mentori per i nuovi arrivati. Sei squadre formate da sei ragazzi lavorano sui campi principali, e altre sei squadre da sei giocatori lavorano sui campi secondari. Gli altri ruotano sugli altri impianti. La loro routine abituale è un'ora di lavoro e un'ora di riposo, per consentire loro di essere sempre lucidi e scattanti. Così si deve fare per diventare raccattapalle effettivo? Il lavoro è molto duro. Gli allenamenti iniziano a febbraio al Raynes Park Community Sports Ground vicino a Wimbledon a Londra. Ogni 15 giorni ci sono poi delle sessioni intensive, con 4 sedute nei campi al coperto. Da Pasqua in poi ci si sposta a Wimbledon, e si rimane lì fino a giugno. Qui gli allemanenti da due ore impegnano decine di ragazzi, che devono sfiorare la perfezione. Quanto guadagna un raccattapalle di Wimbledon? Il compenso è di circa 200 sterline per le due settimane, ovvero quasi 240 euro. In dotazione anche la divisa ufficiale che potranno mantenere fino al termine del torneo.