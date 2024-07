Paolini-Krejcikova: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

LONDRA (Regno Unito) - Wimbledon in delirio per Jasmine Paolini. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, già finalista al Roland Garros, dove è stata costretta ad arrendersi a una straordinaria Iga Swiatek, è all'ultimo atto anche dello Slam britannico, che contenderà alla ceca Barbora Krejcikova, numero 32 del ranking Wta (ma ex seconda forza del circuito). L'azzurra, invece, settima nella classifica mondiale, è già certo del quinto posto a partire da lunedì, che potrebbe trasformarsi in quarto in caso di successo: sarebbe la prima italiana nella storia a trionfare a Londra.