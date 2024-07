Alcaraz trolla gli inglesi, fischi e buu a Wimbledon: “Ma non ho detto che…”

"Sono contento della mia prestazione di oggi. Medvedev stava dominando la partita e giocando un ottimo tennis con i suoi servizi, per me è stato difficile e lui ha cercato di tirare fuori tutti i colpi ma poi sono riuscito a recuperare e in generale penso di aver giocato una buona partita". Così Carlos Alcaraz dopo il successo contro Daniil Medvedev, grazie al quale il tennista spagnolo si è qualificato per la finale di Wimbledon.