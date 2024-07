Paolini e la finale di Wimbledon: Jasmine per la Storia, cosa sarà fondamentale

Diventare la prima italiana a conquistare Wimbledon . È l’esaltante prospettiva che ha davanti a sé Jasmine Paolini, per firmare un’impresa che rimarrebbe negli annali dopo aver scritto in questi mesi già numerose pagine di storia. Sul Centrale dell’All England Club, «il miglior posto per un tennista dove giocare e lottare su ogni palla» come l’ha definito proprio la 28enne di Lucca, alle 15 (diretta tv Sky Sport e in streaming su Now), l’azzurra trova dall’altra parte della rete la ceca Barbora Krejcikova , capace di sorprendere un po’ tutti sui prati londinesi. Basti pensare che aveva vinto appena tre partite negli ultimi tre mesi prima di varcare i cancelli di Church Road, dove la n.32 del computer Wta ha messo in fila Kudermetova, Volynets, Bouzas, Collins e Ostapenko per poi sgambettare in semifinale la grande favorita Rybakina, già trionfatrice nel 2022 su questi campi.

Sfida Paolini-Krejcikova

«Jasmine? Sarà una lotta durissima la finale contro di lei. So che è una lottatrice, lo sapevamo prima e lo ha dimostrato una volta di più nella sua semifinale. Ma anche io sono pronta a lottare. È stato un grande viaggio per entrambe raggiungere la finale di Wimbledon», il guanto di sfida della 28enne di Brno, intenzionata a dedicare l’eventuale trionfo alla connazionale e sua ex allenatrice Jana Novotna. Nonostante la classifica attuale, Krejcikova è abituata a certi palcoscenici: nel 2021 ha alzato al cielo il trofeo del Roland Garros, arrivando ad accomodarsi sulla seconda poltrona mondiale, senza dimenticare i 7 titoli Slam conquistati in doppio (2 proprio sull’erba londinese: 2018 e 2021), specialità in cui si è imposta anche nelle Wta Finals e ai Giochi Olimpici ed è stata in vetta al ranking. Insomma, una giocatrice abituata alle tensioni e alla pressione di match così importante. Proprio quello che la toscana n.7 Wta (già sicura di salire almeno al 5° posto), sotto gli occhi della famiglia e della capitana di Billie Jean King Cup Tathiana Garbin, dovrà riuscire a gestire nel migliore dei modi, evitando che possa diventare un peso l’occasione di iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro dei Championships, un mese e mezzo dopo la finale persa al Roland Garros per mano di Iga Swiatek, n.1 del mondo.

Il precedenze con Krejcikova

C’è lei, Jasmine, che ha preso in mano la racchetta a 5 anni seguendo papà e zio, oggi nel “Tempio”, dove da ragazzina guardava con ammirazione i campioni (come il suo idolo di gioventù Roger Federer) e le campionesse della generazione precedente contendersi un posto nella gloria, sognando un giorno di poterli emulare. Si è guadagnata questa chance grazie alle vittorie su Sorribes, Minnen, Andreescu, Keys, Navarro e alla soffertissima affermazione in rimonta giovedì su Vekic, prima azzurra ad approdare all’ultimo atto a Wimbledon, imitando l’exploit di Matteo Berrettini (“Sei pazza!!!” con il simbolo del fuoco il commento social del romano). Krejcikova si è aggiudicata in due set l’unico precedente con l’azzurra, al 1° turno delle qualificazioni dell’Australian Open 2018, ma quella era un’altra Paolini, come ben sa Renzo Furlan, che dopo una carriera di alto profilo da tennista (il sesto azzurro su un totale di 12 ad essere entrato tra i primi 20 del mondo: best ranking n.19 a 26 anni) con applicazione, spirito di sacrificio e anche coraggio come fondamenta, sta rivivendo un percorso analogo come coach di Jas, entrambi dotati di un fisico “normale”.

La carica di Furlan

«Abbiamo la stessa mentalità, con la volontà di limare ogni giorno qualche piccolo difetto, per arrivare ad essere la versione migliore di se stessi – ha sottolineato il 54enne di Cimetta di Codogné qualche tempo fa a Tuttosport -. Ci diciamo sempre che il fondamentale equilibrio è tra disciplina, determinazione e serenità. Il voler vincere genera aspettative enormi, bisogna considerare la partita come l’occasione per verificare ciò su cui si è lavorato, crediamo nell’analisi, che genera strategie, più che nel giudizio». Il tutto all’insegna del “piacevole stupirsi”, un po’ il motto che accompagna l’avventura del duo Furlan-Paolini. Con la speranza che sia proprio quello di Jasmine il nome che comparirà sul “Venus Rosewater Dish” (lo splendido vassoio d’argento che spetta alla vincitrice), diverso per l’ottava volta in otto anni.