Alcaraz-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Saranno ancora loro, un anno dopo la memorabile finale in cinque set dell'edizione 2023, a contendersi il titolo di Wimbledon 2024. In semifinale nulla da fare rispettivamente per Daniil Medvedev e per l'azzurro Lorenzo Musetti. Si tratta della prima finale stagionale per il 24 volte vincitore Slam e 7 volte campione del torneo londinese, che oggi proverà a prendersi la rivincita di dodici mesi fa ai danni del giovane fenomeno spagnolo, contro il quale conduce 3-2 nei precedenti.