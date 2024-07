Sinner-Alcaraz, il giudizio affilato di Becker: "È il suo limite, Carlos lo sa"

" Sinner deve colmare il gap con Alcaraz nella gestione dei cinque set ? Sì, decisamente. Penso che un anno fa ha perso una semifinale con Djokovic e l'abbiamo un po' criticato, dicendo che gli manca qualcosa, nonostante io abbia sempre pensato che avesse tutti i talenti del mondo, ma qualcosa effettivamente mancava. Poi ha vinto gli Australian Open e abbiamo detto che, ok, è il nuovo numero uno del mondo , ma che c'è ancora margine di miglioramento se guardiamo al suo score dei cinque set ". È il pensiero, espresso negli studi televisivi di Sky Sport, dell'ex leggenda del tennis Boris Becker dopo la finale di Wimbledon dominata da Alcaraz contro Djokovic, con Sinner che, invece, era uscita di scena nei quarti contro Medvedev.

La differenza tra Sinner e Alcaraz

"Sinner ha vinto sei volte il quinto set, ma lo ha perso nove. Alcaraz, invece, ne ha vinti dodici, perdendone solo uno. Solitamente, i top sono quelli che vincono ai cinque, mentre i tennisti medi più frequentemente perdono. Quindi, non so se è una questione fisicaca o mentale, ma quando Jannik arriva al quarto set e si pensa che si deciderà tutto al quinto, iniziamo a preoccuparci un pochino. Con Alcaraz, invece, al momento, sappiamo che vincerà il quinto. E sapete chi altro sa queste cose? Il tuo avversario. Perché gli avversari guardano le statistiche, hanno i coach che glielo dicono e sanno benissimo che più giochi contro Alcaraz e meno probabilità avrai di vincere. Al contrario, al momento, più resti in campo con Sinner, più aumentano le tue probabilità di successo", conclude Becker.

