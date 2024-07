Coppa Davis, i cinque dell'Italia di Volandri: le due novità

Saranno il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, e Lorenzo Musetti a guidare il quintetto azzurro che a settembre scenderà in campo per difendere la Coppa Davis conquistata nello scorso novembre a Malaga, in Spagna. Le convocazioni sono state diramate dal capitano della Nazionale, Filippo Volandri. Oltre a Sinner e Musetti, Volandri, per le sfide a Olanda, Belgio e Brasile che si terranno dal 10 al 15 settembre a Casalecchio di Reno, Bologna, ha convocato anche Luciano Darderi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Due le novità, quindi, rispetto alla scorsa edizione: Darderi e Vavassori al posto di Arnaldi e Sonego. L'Italia, inserita nel gruppo A, esordirà mercoledì 11 settembre contro il Brasile, poi il 13 settembre sfiderà il Belgio e il 15 giocherà contro l'Olanda.