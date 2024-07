Alcaraz: “Non sono un campione”. Poi l'incredibile elogio a Sinner

Alcaraz e i grandi del tennis

Lo spagnolo ha poi dichiarato: "Iniziata l’era di Alcaraz? Non lo so, non lo so. Non ritengo che ci sia un cambio d’epoca, un cambio della guardia. Sappiamo tutti quanto sia un buon giocatore e quanto sia ambizioso Djokovic. Sono sicuro che dopo questa sconfitta si allenerà ancora più duramente e sarà un giocatore migliore. Lo abbiamo già visto l'anno scorso che, dopo aver perso qui, ha vinto Cincinnati e gli US Open. Sappiamo tutti di cosa è capace Novak e ora stanno arrivando le Olimpiadi e vedremo. Quello che possiamo dire è che ci alleneremo duramente affinché questo tipo di situazioni si ripetano e che Djokovic non ci batta ancora. Sinceramente non vedo un cambio della guardia. Io un campione? Ho avuto tanti successi, tanti trionfi, ma alla fine considero campioni le leggende che hanno tanti titoli e tanti Slam, siano essi 14, 15, 9, 10. Finché non mi avvicino a loro. Non mi considererò un campione finché non avrò la doppia cifra nel “Grande Slam”. Dai 10 successi Slam in poi comincerò a pensare che sono sempre più vicino a sedermi allo stesso tavolo con loro".