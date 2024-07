Nadal: “Alcaraz diventerà uno dei migliori della storia. Lo vedo con Sinner…"

“Alcaraz? La mia impressione è che stiamo parlando di un giocatore che sarà uno dei migliori della storia del tennis. Carlitos ha un potenziale enorme: la vita può cambiare velocemente e non si sa mai ciò che può accadere in futuro, ma se oggi dovessimo predire che cosa accadrà nella sua carriera, prevedremmo un futuro stupendo“. Lo ha detto Rafael Nadal in conferenza stampa dov’è impegnato questa settimana in preparazione alle Olimpiadi di Parigi. Lo spagnolo è tornato sui campi in terra battuta di Bastad, in Svezia, per la prima volta in 19 anni, facendo coppia con Casper Ruud e vincendo la partita di doppio del primo turno al Nordea Open contro Guido Andreozzi e Miguel Reyes-Varela.