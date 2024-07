Sonego dà forfait, Darderi piega Hardt e vola agli ottavi ad Amburgo

AMBURGO (Germania) - Sarrebbe dovuto andare in scena alle 11 sul campo M1, il secondo per importanza al Rothenbaum Tennis Center, il derby italiano al primo turno dell'Hamburg Open, l' ATP 500 di Amburgo tra Lorenzo Sonego e Lucbiano Darderi, ma il tennista piemontese è stato costretto al poco prima di scendere in campo. Sonego, n.52 Atp, ha lasciato quindi a vantaggio dell'altro azzurro, n.35 e testa di serie numero 7 del torneo, che si è ritrovato davanti il lucky loser Nick Hardt, n.191, della Repubblica Dominicana.

Darderi agli ottavi con Cobolli

Luciano Darderi si è liberato della pratica Nick Hard in 6-1 2-6 6-0 dopo un'ora e mezza di gioco. Il dominicano lotta e costringe l'azzurro al terzo set dove arriva perà la sesta sconfitta in dieci partite giocate nel circuito maggiore. Al prossimo turno Darderi affronterà il kazako Alexander Shevchenko, n.56, per la prima volta in carriera. Al secondo turno anche Flavio Cobolli che, dopo aver sconfitto 6-4 6-7 6-3 Daniel Altmaier, se la vedrà contro il vincente tra il brasiliano Thiago Seyboth Wild (n.72) ed il cinese Zhizhen Zhang (34).