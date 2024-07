Berrettini parte bene a Gstaad, Cachin ko e pass per gli ottavi: ecco chi sfida

Esordio con vittoria per Matteo Berrettini nello "Swiss Open", torneo Atp 250 in scena sui campi in terra battuta della Roy Emerson Arena di Gstaad, dotato di un montepremi complessivo pari a 579.320 euro. Il tennista romano, sesta testa di serie del seeding e numero 82 del mondo, che proprio a Gstaad nel 2018 ha vinto il suo primo titolo Atp, ha superato al primo turno l'argentino Pedro Cachin, 110 del ranking Atp, campione in carica, col punteggio di 6-4 7-6 (2). dopo un'ora e 42' di gioco.