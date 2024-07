Djokovic, il retroscena su Kate Middleton a Wimbledon: cosa si sono detti

Novak Djokovic , noto per il suo successo e il suo amore per Wimbledon , ha dovuto accontentarsi per la seconda volta consecutiva del secondo posto. A consegnargli il trofeo è stata Kate Middleton , la Principessa del Galles, vestita per l'occasione con un abito viola e accolta da una standing ovation del pubblico presente al Centrale dell'All England Club di Londra. Durante la premiazione, Djokovic ha speso parole molto gentili nei confronti della duchessa di Cambridge, esprimendo la sua soddisfazione nel vederla in buone condizioni di salute . Nel corso di un'intrvista con i media serbi, il numero due al mondo nel ranking ATP ha rivelato il contenuto del suo scambio di parole con la moglie del principe William durante la consegna del trofeo, manifestando la sua gioia nel vederla migliorata dopo i gravi problemi di salute che ha affrontato negli scorsi mesi, suscitando ansia e preoccupazione tra i sudditi inglesi e non solo.

Djokovic e Kate Middleton: cosa si sono detti a Wimbledon

Kate Middleton, infatti, ha subito un intervento chirurgico addominale lo scorso gennaio e successivamente ha scoperto di essere affetta da un cancro, costringendola a sottoporsi a chemioterapia preventiva. Djokovic ha dichiarato: "È stato ovviamente un privilegio essere di nuovo in sua presenza. Le ho detto che è molto bello vederla in buona salute. Sembra che sia in buone condizioni". Le parole di Djokovic sono state molto apprezzate dal pubblico e dalla stampa inglese. Il campione di tennis ha proseguito lodando il sostegno della famiglia reale al torneo londinese: "Ovviamente è una notizia molto positiva per tutti in questo Paese, ma anche per Wimbledon, per i Championships, avere qui Sua Altezza Reale, ovviamente con i suoi familiari. È incredibile. È incredibile il supporto che hanno dato nel corso degli anni a questo torneo. So che lei e sua sorella giocano a tennis da molto tempo. Quindi rispettano e ammirano davvero il gioco. Capiscono anche il tennis, il che è fantastico. È meraviglioso avere questo tipo di supporto dalla famiglia reale".