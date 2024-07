Cobolli saluta Amburgo agli ottavi, Zhang vince e avanza

AMBURGO (Germania) - Dopo aver sconfitto 6-4 6-7 6-3 Daniel Altmaier all'esordio, Flavio Cobolli arresta la sua corsa nel torneo Atp 500 di Amburgo agli ottavi di finale. Per il tennista azzurro n.48 del ranking arriva il ko in due set contro Zhang Zhizhen in due set dopo un'ora e 18 minuti di gioco. Sulla terra tedesca il 22enne romano getta via il primo set con un netto 6-1 a favore del cinese (n.34). Nel secondo arriva la reazione, dopo un primo break subito, che porta l'incontro al tie-break. Fatale sul 5-5 il mini-break subito da Cobolli con Zhang che alla prima occasione utile chiude la sfida strappando il pass per i quarti dove se la vedrà con uno tra Zverev e Gaston.