Berrettini supera Galan in due set e conquista i quarti a Gstaad

GSTAAD (Svizzera) - Prosegue il cammino nell'Atp 250 di Gstaad per Matteo Berrettini che dopo la vittoria all'esordio contro l'argentino Cachin, supera Daniel Elahi Galan conquistando l'accesso ai quati di finale. Successo in due set per il tennista romano che si impone per 6-4. 6-2 in un'ora e 19 minuti di gioco. Break a freddo iniziale per l'azzurro capace poi di ribaltare la situazione con due break consecutivi che lo portano alla conquista del primo atto. Nel secondo Berrettini segue il trend e con altri due servizi rubati porta a casa set e match.