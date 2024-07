Doppio rimbalzo, Zverev perde il punto con Gaston e impazzisce

AMBURGO (Germania) - E' clamoroso quanto accaduto durante l'ottavo di finale dell'Atp 500 di Amburgo tra Alexander Zverev e Hugo Gaston. Il primo set se lo è aggiudicato il tennista francese, ma la modalità ha letteralmente fatto impazzire il tedesco numero 4 del mondo. Sul 5-4 e palla break decisiva a favore di Gaston è successo un episodio davvero curioso. Dopo un lungo scambio, un back liftato di Zverev tocca per due volte la terra rossa nella parte di campo di Gaston. Il francese riesce a recuperare la palla e poi a chiudere il punto, ma Zverev non ci sta e protesta in maniera furiosa contro la giudice di sedia che però non cambia idea. Anche il replay non lascia dubbio sul doppio tocco, ma il punto va a Gaston e primo set aggiudicato.