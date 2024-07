Berrettini-Tsitsipas: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Matteo Berrettini atteso in campo a Gstaad per contendere a Stefanos Tsitsipas un posto nella finale dell'Atp 250 svizzero. Chi vince affronterà uno tra Quentin Halys e Jan-Lennard Struff . L'azzurro n. 82 del ranking internazionale, è reduce dal successo contro Auger-Aliassime , superato in 2 set con lo score finale di 7(9)-6(7), 7(7)-6(2). Il greco ha invece raggiunto il penultimo atto del torneo vincendo contro l'altro azzurro in gara Fabio Fognini . Il taggiasco si è arreso dopo 2 parziali di gioco con il finale di 4-6, 3-6. La marcia di Berrettini a Gstaad gli consente di recuperare terreno in graduatoria, con la possibilità di rientrare fra i primi 50 al mondo nel caso in cui riuscisse a conquistare il titolo.

Berrettini-Tsitsipas: i precedenti

L'azzurro affronterà il n. 12 al mondo per la 5ª volta in carriera. Tutti i precedenti hanno visto vincere il greco, l'ultimo successo alla United Cup del 2023. Le altre sfide rimandano invece a US Open 2017, agli Australian Open 2019 e agli Internazionali di Roma del 2021 - lo stesso anno agli ottavi del Masters 1000 australiano Berrettini diede forfait - .

Berrettini-Tsitsipas: dove vedere il match

Il match fra Berrettini e Tsitsipas è in programma sabato 20 luglio, con inizio gara previsto non prima delle 13.30. L'incontro seguirà infatti la sfida valida per la prima semifinale tra Halys e Struff. La seconda semifinale dell'Atp 250 sizzero sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now.

