Nadal, la prima finale del 2024 è a Bastad!

BASTAD (Svezia) - Ancora al terzo set e ancora una vittoria thriller per Rafa Nadal che conquista la prima finale del 2024. La leggenda spagnola si giocherà il titolo del torno Atp 250 di Bastad dopo aver battuto il croato (arrivato dalle qualificazioni) Duje Ajdukovic (numero 130 al mondo) con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 dopo 2 ore e 12 minuti. Come contro Navone il 3° set di Nadal è stato un sali e scendi di emozioni; lo spagnolo vola 3-0 e servizio, si fa recuperare (3-3), piazza il 3° break (4-3) e poi si salva dal 15-40 per confermare il break e salire 5-3. Il croato non molla ma al 10° gioco Rafa mantiene il sangue freddo e chiude il match.

Nadal affronterà domenica il vincente tra Tirante e Borges per inseguire il 93° titolo in carriera nonché il 2° sulla terra rossa svedese che lo vide trionfare nel 2005.