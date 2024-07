Berrettini-Halys: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

GSTAAD (Svizzera) - Dopo l'ottima condizione mostrata a Wimbledon, con l'eliminazione precoce al termine di un derby spettacolare con Jannik Sinner, Matteo Berrettini prosegue il suo rilancio nella classifica Atp conquistando il pass per la finale del torneo Atp 250 di Gstaad. Il tennista romano ha sbaragliato la concorrenza portando a casa una prestigiosa semifinale contro Stefanos Tsitsipas (numero 12 al mondo e testa di serie numero 1) e ora solamente il francese Quentin Haly resta sulla strada verso la vittoria. Terza finale stagionale e quindicesima in carriera per The Hammer che in questo 2024 sta ritrovando il miglior tennis dopo anni tormentati da stop e infortuni, ora insieme alla gioia per Marrakech può arrivare un altro successo in questo Swiss Open 2024. Prima finale Atp in carriera, invece, per Quentin Halys: il 27enne francese proveniva dalle qualificazioni.