Berrettini, il ritorno del Martello! Trionfa a Gstaad e vola nel ranking

GSTAAD (Svizzera) - Dopo il successo del 2018, Matteo Berrettini fa doppietta e torna a vincere l'Atp 250 di Gstaad conquistando il nono titolo in carriera. Sulla terra rossa della Svizzera, l'azzurro batte in due set Quentin Halys e si porta a casa il secondo titolo della stagione dopo l'Atp 250 di Marrakech. Un 2024 di rinascita per il 28enne romano che con la vittoria in questo Swiss Open prosegue la sua scalata nel ranking dopo gli ultimi anni difficili passati ai box per i tanti infortuni. Sale infatti a quota 965 punti ed è il nuovo numero 50, un balzo di ben 32 posizioni rispetto all’inizio della settimana e che vale il sorpasso su Lorenzo Sonego (ora 53° con 921 punti). Una finale senza storia con The Hammer che rubato il primo servizio al francese diventa ingiocabile, nemmeno l'interruzione per pioggia di circa 20' riesce a fermarlo. Un vero e proprio trionfo per l'azzurro che tra quarti e semifinale è riuscito ad eliminare Auger-Alassime prima e Tsitsipas poi, chiari segnali di un ritorno ad alti livelli già percepiti dallo spettacolare derby di Wimbledon contro Jannik Sinner.