Nadal ko in finale a Bastad: Borges, trionfo in due set

BASTAD (Svezia) - Nuno Borges (numero 51 al mondo) conquista il suo primo torneo Atp vincendo il 250 di Bastad battendo in finale Rafa Nadal. Il portoghese, che ad inizio stagione aveva vinto il Challenger di Phoenix contro Berrettini, si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 27 minuti.

Portoghese subito aggressivo: perde 2 volte il break di vantaggio ma per 3 volte lo riprende portandosi 5-2 e chiudere 6-3 in 45 minuti contro un Rafa molto falloso. Nel 2° set l'equilibrio si infrange al 5° gioco con il break poi confermato dal portoghese per il 4-2 e, successivamente, 5-2 con il 2° break che manda i titoli di coda.