Murray conferma il ritiro dopo le Olimpiadi: “Il mio ultimo torneo di tennis"

Il due volte campione olimpico del singolare maschile Andy Murray ha annunciato che concluderà la sua carriera la prossima settimana ai Giochi di Parigi. Il 37enne Murray ha scritto su X di essere "arrivato a Parigi per il mio ultimo torneo di tennis". Il tennis alle Olimpiadi di Parigi inizia sabato sui campi in terra battuta del Roland Garros. Il 37enne ha vinto la medaglie d'oro a Wimbledon durante le Olimpiadi di Londra del 2012 e ha confermato il titolo a Rio de Janeiro quattro anni dopo. Murray dice che gareggiare per la Gran Bretagna è stata "di gran lunga la settimana più memorabile della mia carriera". Murray ha subito un intervento di sostituzione dell'anca nel 2019 e diversi infortuni successivi.