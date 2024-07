Berrettini on fire, ok l'esordio a Kitzbuhel: ecco chi sfida agli ottavi

KITZBUHEL (Austria) - Dopo il trionfo nell'Atp 250 di Gstaad, Matteo Berrettini parte con il piede giusto anche a Kitzbuhel, in Austria, superando all'esordio il russo Pavel Kotov. Accede agli ottavi di finale il tennista romano grazie alla vittoria in due set ottenuta al termine di due tie-breal. Confermato l'ottimo momento di forma con il successo arrivato in 7-6(6), 7-6(5), dopo due ore e 17 minuti di gioco. Iniziata alla grande la settimana che ha riportato l'azzurro alla posizioen numero 50 del ranking Atp. ora sulla strada verso i quarti ci sarà la sfida con il cileno Alejandro Tabilo (testa di serie numero 2 del torneo).

Fognini agli ottavi ad Umag

Inizia bene il suo cammino in un Atp 250 anche Fabio Fognini che ad Umag, in Croazia, vince all'esordio contro Luca Van Assche. Il giovane francese, allenato al momento da Santopadre (ex tecnico di Berrettini, è costretto ad arrendersi al 37enne sanremese che porta a casa il pass per il prossimo turno in un'ora e 51 minuti. Termina 6-3, 6-4 per l'azzurro che subisce un break in apertura di match per poi riuscire a controllare l'incontro. Agli ottavi per Fognini ci sarà il taiwanese Tseng Chun-hsin, entrato nel tabellone da lucky loser.