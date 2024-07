Berrettini vince ancora: vola ai quarti dell'Atp Kitzbuhel, Tabilo ko in due set

Matteo Berrettini si qualifica per i quarti di finale nel "Generali Open" (ATP 250 - montepremi 579.320 euro) di scena sui campi in terra rossa del Tennis Club di Kitzbuhel. Il 28enne tennista romano, n.50 ATP, reduce dal secondo titolo conquistato a Gstaad domenica (il secondo in stagione dopo Marrakech, sempre sul "rosso", il nono in carriera), si è imposto al secondo turno (ottavi) sul mancino cileno Aleajandro Tabilo, n.21 ATP e seconda testa di serie ("bye" all'esordio"), con il punteggio di 7-6(4) 7-6(5), maturato in un'ora e 49 minuti di gioco. Per un posto in semifinale, l'azzurro se la vedrà con lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran, che ha liquidato in un derby tra wild card l'austriaco Lukas Neumayer per 6-4, 6-4.