Sonego conquista i quarti ad Umag, Muller ko: ecco il prossimo avversario

UMAG (Croazia) - Si apre con un successo la serata ad Umag che vede coinvolti ben 5 tennisti italiani nell'Atp 250 sulla terra rossa croata. Sorride Lorenzo Sonego che in due set, dopo un'ora e mezza di gioco, si libera della pratica Alexandre Muller (n.102) in 7-5, 6-1. Resiste solo un set il francese, poi è dominio del numero 54 del ranking che in appena 34' chiude l'incontro staccando il pass per entrare a far parte dei migliori 8. Ora sulla strada verso la semifinale ci sarà da affrontare l'argentino Francisco Cerundolo (n.37) che in 6-3, 6-4 ha superato il giovane tennista di casa, Matej Dodig.