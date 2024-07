Sonego ko, Cerundolo passa al terzo set e va in semifinale ad Umag

UMAG (Croazia) - Matteo Berrettini prosegue il suo cammino a Kitzbuhel, Lorenzo Sonego saluta l'Atp 250 di Umag ai quarti di finale. Niente da fare per il numero 54 del mondo che cade in tre set contro Francisco Cerundolo (n.37) in 4-6, 6-2, 6-7 dopo 2 ore e 35 minuti di gioco. Concesso il primo set per 6-4, il torinese si riscatta nel secondo con un netto 6-2. Nel terzo e decisivo set è battaglia serrata con nessuna occasione di break concessa, così è il tie-break a diventare decisivo. L'azzurro parte bene, ma poi si arrende alla magiore precisione dell'argentino che si aggiudica il pass per la semifinale dove affronterà tra Rublev e Maroszan.