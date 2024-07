Berrettini-Hanfmann: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

KITZBUHEL (Austria) - Matteo Berrettini non si ferma più e dopo il trionfo a Gstaad si giocherà la semifinale dell'Atp 250 di Kitzbuhel. Scatenato il tennista romano che battendo Nicolas Moreno de Alboran, con il punteggio di 7-6(5) 6-3 nei quarti di finale, ha infilato l'ottavo successo di fila in due settimane di grande tennis. Contro lo statunitense altra prestazione solida per l'azzurro che ha portato a casa il quinto tie-break nel torneo dopo i due successi ottenuti proprio in due tie-break contro Pavel Kotov prima e Alejandro Tabilo poi. Ora a dividerlo dall'ultimo atto sulla terra rossa austriaca ci sarà il tedesco Yannick Hanfmann, che ai quarti si è imposto con in 7-6(2) 6-4 su Thiago Seyboth Wild. Nessun precedente tra i due che si affronteranno in questa semifinale per la prima volta in carriera.