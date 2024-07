Musetti-Mensik: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Lorenzo Musetti accede alla semifinale del Plava Laguna Croatia Open Umago , l'Atp 250 sulla terra battuta della città croata. L'azzurro, numero 17 del mondo, ha battuto il serbo Dusan Lajovic , numero 53 Atp, in tre set con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-0 in 2 ore e 18 minuti e oggi affronta il ceco Jakub Mensik , numero 81 del ranking, per un posto nella finalissima.

Dove vedere Musetti-Mensik

La partita tra Musetti e Mensik è in programma oggi al Goran Ivanisevic Stadion e inizierà non prima delle ore 19, come secondo incontro in programma dopo la sfida tra Andrey Rublev e Francisco Cerundolo, che prenderà il via alle 17. Musetti-Mensik sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e la diretta streaming sarà disponibile su Skygo e NOW.