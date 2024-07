Berrettini sa solo vincere: chi sfida nella finale di Kitzbuhel

Berrettini è in finale a Kitzbuhel. Il tennista azzurro continua la marcia sulla terra rossa, superando il tedesco Hanfmann e conquistando così la finale del torneo austriaco. Il successo al penultimo atto vale inoltre la 9ª vittoria consecutiva. Una striscia di risultati di cui continua a beneficiare il ranking internazionale. In Austria, il n. 50 Atp si è imposto in 2 set, con lo score finale di 6-4, 6-4.

In campo anche Lorenzo Musetti, atteso alle ore 19 per la semifinale dell'ATP 250 di Umago (Croazia) contro Jakub Mensik.

Berrettini: "Miglioro ogni giorno"

Queste le dichiarazioni di Berrettini al termine dell'incontro: "Penso di aver giocato molto bene. Ho dovuto sistemare un po' di cose nel mio servizio nel corso del primo set e poi tutto è andato per il meglio. Sono contento di aver raggiunto un'altra finale. Spero di poter fare bene anche domani. Ogni giorno mi sembra di avere sempre più energie, anche grazie al sostegno di questo splendido pubblico. Dedico questa vittoria a mia nonna, scomparsa da pochi giorni. Ora mi riposerà, poi mi farò trovare pronto per il match di domani", ha concluso il tennista.

Il prossimo avversario di Berrettini

Per Berrettini, in palio c'è ora il secondo titolo consecutivo dopo il trionfo a Gstaad. L'ultimo appuntamento del torneo di Kitzbuhel è in programma sabato 27 luglio (orario da definire). In finale, Il tennista classe 1996 affronterà il vincente tra il francese Gaston (n. 91) e l'argentino Diaz Acosta (n. 77).