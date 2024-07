Berrettini-Gaston: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Matteo Berrettini forza 9. Il tennista azzurro ha aggiunto un altro successo alla serie di 8 vittorie sulla terra rossa che hanno riportato la luce sul posizionamento nel ranking Atp. Sceso in campo da n. 50 al mondo, The Hammer ha conquistato la 2ª finale consecutiva, superando Yannick Hanfmann al penultimo atto del torneo di Kitzbuhel . Un successo che lo candida dunque a replicare il trionfo di Gstaad. In Austria, il tennista classe 1996 ha esordito contro Kotov (n. 62), facendosi poi strada attraverso Tabilo (n. 21), Moreno de Alboran (n. 143) e per ultimo il rivale tedesco (n. 86). In finale, Berrettini affronterà il francese n. 91 Atp Hugo Gaston , che lungo il suo cammino ha avuto la meglio su Altmeier , Baena , Baez e Diaz Acosta (ritiratosi durante il secondo set della semifinale).

Berrettini-Gaston: i precedenti

Berrettini e Gaston si affronteranno per la 2ª volta in carriera. Il solo precedente rimanda all’incontro valido per i sedicesimi di finale del Challenger di Phoenix disputato a marzo 2024. In quell’occasione, ad aggiudicarsi il match fu il tennista azzurro, che si impose in 2 set con lo score finale di 3-6, 6-3, 6-1.

Berrettini-Gaston: dove vederla

La finale del torneo Atp 250 di Kitzbuhel è in programma sabato 27 luglio (orario de definire). Sarà possibile assistere all'evento sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now.

