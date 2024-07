Musetti non sbaglia contro Mensik: è finale ad Umago!

UMAGO (Croazia) - Lorenzo Musetti non fallisce la semifinale del torneo Atp 250 di Umago. Il tennista italiano ha sconfitto in due set il ceco Jakub Mensik (numero al 81 mondo) con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 16 minuti e sabato affronterà l'argentino Francisco Cerundolo (numero 27 al mondo) che ha sconfitto Andrey Rublev. Match ottimo per il carrarino aggressivo sin dalle prime battute e sempre mentalmemte in partita. La partita vive nel 1° set dove l'azzurro si fa rimontare il break di vantaggio (3-3) ma lo riconquista subito confermandolo (5-3) per poi chiudere in 44. Nel 2° set invece Mensik alza bandiera bianca subendo 2 break. Per Musetti si tratta della quarta finale in carriera nel circuito Atp, la seconda quest'anno dopop quella persa al Queen's, dove cercherà il 3° titolo dopo quelli vinti nel 2022 a Napoli ed Amburgo.