Berrettini si prende anche Kitzbuhel! Scalata al ranking: la nuova posizione

KITZBUHEL (Austria) - E sono 10! Matteo Berrettini conquista il 10° titolo in carriera vincendo la 10ª partita consecutiva (senza concedere set) nelle ultime due settimane e scala ancora la classifica Atp salendo in Top 40. Dopo Gstaad il tennista romano trionfa anche nel torneo Atp 250 di Kitzbuhel (3° titolo stagionale, solo Sinner con 4 e Alcaraz con 3 ne hanno di più) battendo in finale il francese Hugo Gaston (numero 91 al mondo) con il punteggio di 7-5 , 6-3 in un'ora e 0 minuti di partita. Momento chiave del match all'8° game del 1° set (4-3 Gaston) sul 30-40 quando Gaston piazza una perfetta risposta lungo linea, sembra punto e conseguente break per il francese ma invece Matteo ne esce con un clamoroso recupero vincente incrociato. All'11° game Matteo rimonta il 40-0 dell'avversario per strappargli servizio e set. Seconda frazione Gaston alza bandiera bianca.

Secondo Set: Berrettini 6-4 [2-0]

6-3 Berrettini: GAME SET MATCH! Gaston paga lo sforzo del game precedente, Matteo è 15-40 e al 1° match-point va segno conquistando il titolo!

Gaston paga lo sforzo del game precedente, Matteo è 15-40 e al 1° match-point va segno conquistando il titolo! 5-3 Berrettini: BREAK! Primo game complicato per Matteo che si trova 15-40, annulla prima a rete (30-40) ma non la seconda dove il franbcese si è inventato un gran rovesco

Primo game complicato per Matteo che si trova 15-40, annulla prima a rete (30-40) ma non la seconda dove il franbcese si è inventato un gran rovesco 5-2 Berrettini: BREAK! Matteo si esalta, 0-40 con tre vincenti bellissimi e conquista subito il 2° break per andare a servire per il match

Matteo si esalta, 0-40 con tre vincenti bellissimi e conquista subito il 2° break per andare a servire per il match 4-2 Berrettini: Break confermato da Matteo che a 30 difende la battuta

Break confermato da Matteo che a 30 difende la battuta 3-2 Berrettini: BREAK! Game insidioso per Gaston che con il doppio fallo offre due palle break a Matteo sul 15-40, Berrettini non si fa pregare e con una botta di dritto lungo linea strappa il servizio!

Game insidioso per Gaston che con il doppio fallo offre due palle break a Matteo sul 15-40, Berrettini non si fa pregare e con una botta di dritto lungo linea strappa il servizio! 2-2 : Matteo si porta 40-0, Gaston prova la rimonta con due accelerazioni sul 40-30 ma poi palla corta+appoggio per chiudere il game per il romano

: Matteo si porta 40-0, Gaston prova la rimonta con due accelerazioni sul 40-30 ma poi palla corta+appoggio per chiudere il game per il romano 2-1 Gaston: Questa volta il francese difende bene la battuta senza lasciar punti all'azzurro

Questa volta il francese difende bene la battuta senza lasciar punti all'azzurro 1-1: Senza l'aiuto della prima Matteo tiene il servizio vincendo gli scambi da fondo

Senza l'aiuto della prima Matteo tiene il servizio vincendo gli scambi da fondo 1-0 Gaston: Il francese rimonta dallo 0-30 e si va ai vantaggi dove Gaston ha la meglio.

Primo Set: Berrettini 7-5 [1-0]

7-5 Berrettini: GAME 1ST SET! Sbaglia il primo punto ma poi è martellante per aggiudicarsi la prima frazione

Sbaglia il primo punto ma poi è martellante per aggiudicarsi la prima frazione 6-5 Berrettini: BREAK! Ancora da 40-0 il francese si fa rimontare e questa volta si va ai vantaggi. Matteo trova profonsitàò con la risposta e centra il break

Ancora da 40-0 il francese si fa rimontare e questa volta si va ai vantaggi. Matteo trova profonsitàò con la risposta e centra il break 5-5: Gaston si inventa due grandi colpi ma Matteo tiene il servizio con un gran dritto in contropiede.

Gaston si inventa due grandi colpi ma Matteo tiene il servizio con un gran dritto in contropiede. 5-4 Gaston: Da 40-0 Matteo ci prova (40-30) ma il francese sforna una gran palla corta per chiudere il game.

Da 40-0 Matteo ci prova (40-30) ma il francese sforna una gran palla corta per chiudere il game. 4-4: Gaston impensierisce Matteo sul 30-40 dopo due errori di dritto del romano che si inventa un recupero pazzesco su risposta praticamente vincente del francese! Pericolo scampato ecco due prime per pareggiare

Gaston impensierisce Matteo sul 30-40 dopo due errori di dritto del romano che si inventa un recupero pazzesco su risposta praticamente vincente del francese! Pericolo scampato ecco due prime per pareggiare 4-3 Gaston: Servizi che fanno da padroni, Gaston a 30 con prima vincente per chiudere

Servizi che fanno da padroni, Gaston a 30 con prima vincente per chiudere 3-3: Matteo in scioltezza a 0

Matteo in scioltezza a 0 3-2 Gaston: Sue smash per iniziare il turno (30-0) e vincerlo a 0.

Sue smash per iniziare il turno (30-0) e vincerlo a 0. 2-2: Altro turno sereno per Matteo con Gaston che vince il suo primo punto in risposta

Altro turno sereno per Matteo con Gaston che vince il suo primo punto in risposta 2-1 Gaston: Sul 15-15 Gaston piazza tre punti consecutivi di notevole fattura

Sul 15-15 Gaston piazza tre punti consecutivi di notevole fattura 1-1: Esordio al servizio per Matteo senza problemi (tenuto a 0).

Esordio al servizio per Matteo senza problemi (tenuto a 0). 1-0 Gaston: il francese inizia al servizio e lo tiene a 30 con due errori consecutivi di Matteo.

Berrettini-Gaston: i precedenti

Berrettini e Gaston si affronteranno per la 2ª volta in carriera. Il solo precedente rimanda all’incontro valido per i sedicesimi di finale del Challenger di Phoenix disputato a marzo 2024. In quell’occasione, ad aggiudicarsi il match fu il tennista azzurro, che si impose in 2 set con lo score finale di 3-6, 6-3, 6-1.

Berrettini-Gaston: dove vederla

La finale del torneo Atp 250 di Kitzbuhel è in programma sabato 27 luglio alle 13. Sarà possibile assistere all'evento sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now.

